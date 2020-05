Toshiba Excite Pure im Test: „Ja eh“-Tablet um 300 Euro

Das Pure ist das günstigste Tablet von Toshibas Excite-Reihe. Das Design des 10-Zoll-Geräts orientiert sich an den bisherigen Tablets des Herstellers. Die Ecken sind stark gerundet, der Rand und die Rückseite sind silber. An der Front ist zwischen dem Glas und silbernen Plastikrand noch ein glänzender, schwarzer Rahmen, der das Pure optisch nicht aufwertet.

Die Rückseite ist strukturiert, was die Griffigkeit des Tablets verbessert. Die Standby-Taste ist an der Oberseite, die Lautstärken-Tasten links. Darunter ist eine Klappe, hinter der sich der Micro-HDMI-Anschluss und der Micro-SD-Anschluss verbergen. Ebenfalls an der linken Seite ist der Micro-USB-Anschluss, über den der Akku des Tablets geladen wird.