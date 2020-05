Windows 8.1 RTM steht zum Download bereit

Ursprünglich hieß es von Seiten Microsofts, dass Windows 8.1 erst ab 18. Oktober für die Allgemeinheit verfügbar sein wird. Nachdem das System aber bereits auf verschiedenen Tauschbörsen im Internet aufgetaucht ist, hat der Konzern seine Pläne offenbar geändert. Seit Montagabend können Abonnenten von Microsofts MSDN- und Technet-Dienst Windows 8.1 RTM (Release to Manufacturing) sowie die Pro-Variante herunterladen. Die Enterprise-Version soll im Laufe dieses Monats nachfolgen, wie es in einem entsprechenden Eintrag im Windows-Blog heißt. Ebenfalls ab sofort verfügbar ist Windows Server 2012 R2.

Obwohl die veröffentlichte Version bereits an Hardware-hersteller ausgeliefert wird, ist sie laut einem Bericht bei c’t noch nicht ganz fertig, wie Heise berichtet. So werde nach wie vor an den neuen Versionen der Windows-Apps gearbeitet.