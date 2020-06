Windows Phone Marketplace erreicht 50.000 Apps

Knapp ein Jahr und zwei Monate nach seinem Start hat Microsofts Windows Phone Marketplace einen weiteren Meilenstein erreicht. Nach Angaben des Blogs All About Windows Phone wurden bereits 50.000 Apps und Spiele auf dem Marktplatz veröffentlicht. Mehr als ein Drittel davon ist in den vergangenen drei Monaten dazugekommen.

Die Anzahl der tatsächlich verfügbaren Apps ist laut dem Blog deutlich geringer, da rund 6000 Apps wieder aus dem Angebot entfernt wurden. Microsoft spricht offiziell von über 35.000 verfügbaren Anwendungen.

Im Vergleich dazu haben Apples App Store für iOS und der Android Market jeweils über 500.000 Apps im Angebot. Das Wachstumstempo des Windows Phone Marketplace ist dennoch bemerkenswert. Der Android Market brauchte etwa 19 Monate (vom Oktober 2008 bis zum April 2010) bis 50.000 Apps erreicht wurden. Beim Apple App Store waren es zwölf Monate (July 2008 - Juni 2009).