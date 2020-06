Airbus baut "Super-Uhr" für Versuche im Weltall

Das "genaueste Uhren-Ensemble" des Weltalls bauen derzeit Raumfahrt-Ingenieure von Airbus Defence and Space in Friedrichshafen am Bodensee. Die Konstruktion bestehe aus zwei Atomuhren und einer Laser- und Mikrowellenverbindung zur Erde, teilte das Unternehmen mit. Sie sei so genau, dass sie erst nach 300 Millionen Jahren eine Zeitabweichung von einer Sekunde aufweise.

Die "Super-Uhr" solle an der Internationalen Raumstation ISS befestigt werden und dort acht Monate lang Versuche durchführen, hieß es bei der Airbus-Raumfahrtsparte. Starten soll sie im Jahr 2017.

Mit den Versuchen wollen Wissenschafter die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein überprüfen. Nach der These des deutsch-amerikanischen Physikers vergeht Zeit unter verschiedenen Gravitationsbedingungen unterschiedlich. Die Forscher wollen daher - vereinfacht gesagt - mit ihren Versuchen die Angaben der Weltraum-Uhren mit denen von Atomuhren auf der Erde vergleichen.