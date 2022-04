Astronomen kommen Geheimnis von mysteriöser Sternenexplosion auf die Spur

Eine internationale Forschungsgruppe rund um Benjamin Thomas von der University of Texas hat das Geheimnis um eine mysteriösen Sternenexplosion gelüftet. Gelungen ist das mithilfe von Daten des Hobby-Eberly-Teleskops (HET) am McDonald Observatory, mit dem sie die Supernova 2014C mehrere Jahre beobachtet haben.

Im Fokus war unter anderem die Lichtkurve des Objekts. Das freigesetzte Licht wird bei einer Supernova zunächst immer heller, erreicht einen Höhepunkt und erlischt dann langsam wieder. Aus diesen Veränderungen sowie aus den Wellenlängen des zu unterschiedlichen Zeiten freigesetzten Lichts können Forscher*innen generell Rückschlüsse auf die Eigenschaften des jeweiligen Himmelskörpers ziehen.

Sternkern kollabierte

In Bezug auf die Supernova 2014C war ihr Vorläufer ein Doppelstern. Bei einem solchen System umkreisen sich zwei Sterne gegenseitig. Der massereichere Stern habe sich den Wissenschaftler*innen zufolge dabei schneller entwickelt und sei schneller gewachsen.

Er verlor seine äußere Wasserstoffhülle an seinen Begleitstern. Im Kern des massereicheren Sterns wurden weiter leichtere chemische Elemente in schwerere so lange verbrannt – bis kein Treibstoff mehr vorhanden war. Der vom Kern nach außen gerichtete Druck ging zurück und der Kern kollabierte. Dies resultierte folglich in eine gigantische Explosion.