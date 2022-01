15 Supernovae formten die kosmische Blase rund um die Erde

Die "Lokale Blase" wächst stetig weiter und scheint der Grund zu sein, weshalb so viele Sterne in unserer Umgebung entstehen.

Vor etwa 14 Millionen Jahren waren die Explosionen eines Sternhaufens so stark, dass die Überreste den umgebenden Mantel aus interstellarem Gas nach außen drückten, bis eine kosmische Blase von 1.000 Lichtjahren Breite entstand. In dieser befinden wir uns jetzt und sie wächst stetig weiter.

Nur aus Zufall, sagen Expert*innen, flog unsere eigene Sonne direkt in die sogenannte Lokale Blase hinein. In einem am Mittwoch veröffentlichten Nature-Artikel geben Wissenschaftler*innen anhand einer 3D-Karte der riesigen Struktur, die hier zu sehen ist, neue Details über die Geschichte der Blase bekannt, wie CNET berichtet.

Im Zentrum der Sternentstehung

Unter anderem fanden sie heraus, dass die Blase der Hauptgrund für unsere ungewöhnlich sternenreiche Umgebung ist. "Zum ersten Mal können wir erklären, wie die gesamte Sternentstehung in der Nähe begann", sagte Catherine Zucker, Astronomin und Expertin für Datenvisualisierung, ehemals in Harvard und am Smithsonian Center for Astrophysics tätig und Autorin der Studie, in einer Erklärung.