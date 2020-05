Biohacker beim zweiten Bio-Fiction-Festival in Wien

So präsentiert eine französische Gruppe unter dem Titel „Grow Your Ink“ eine Füllfeder, in der Bakterien permanent blaue „Tinte“ produzieren, solange sie regelmäßig mit Zuckerlösung gefüttert werden. Eine niederländische Gruppe hat den Prototyp eines billigen und für den Feldeinsatz in tropischen Gebieten tauglichen Geräts entwickelt, das auf Basis der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) Malaria-Infektionen diagnostizieren kann. Und die Wiener Gruppe „Pavillon 35“ zeigt mit „Yeastograms“ ein Fotografie-Verfahren mit lebenden Hefezellen.

Neben einer Vortrags- und Diskussionsreihe im Naturhistorischen Museum Wien (NHM) werden im Rahmen eines internationalen Kurzfilmwettbewerbs 60 Filme aus 13 Ländern zum Thema „Synthetische Biologie“ im Bellaria Kino gezeigt. Die Preisverleihung findet bei der Abschlussgala am 25. Oktober im NHM statt. Neu bei dem Festival sind auch Kunstperformances im Narrenturm.