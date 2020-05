Bionisches Auge lässt Mann nach 33 Jahren wieder sehen

Mithilfe eines bionischen Auges und einer Spezialbrille ist es Ärzten am Duke Eye Center in den USA gelungen, den 66-jährigen Larry Hester nach 33 Jahren erstmals wieder Licht sehen zu lassen. In einem bewegenden Video, in dem auch Hesters Frau und deren Reaktion festgehalten wurde, kann man miterleben, wie Hester nach Aktivierung der Vorrichtung unterschiedliche Lichtreize und Flächen sehen kann. Medizinisch bzw. rechtlich gesehen gilt Hester weiterhin als blind, für den 66-Jährigen ist das Implantat aber ein erster großer Schritt, um sich in seiner Umgebung zu orientieren.