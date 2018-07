Blinder Roboter kann Stiegen steigen und auf Tische springen

Die meisten Menschen können passabel das Gleichgewicht halten und balancieren, wenn sie dabei auf den Boden schauen. Nimmt man ihnen aber die Sicht, wird es deutlich schwerer. Dies kann man selbst ausprobieren, indem man sich etwa auf ein Bein stellt und dann die Augen zu macht.

Bei Robotern ist es ähnlich. Zusätzlich zu Lagesensoren verlassen sich diese stark auf Kameras und Bildsensoren, um den Boden zu sehen. So können sie Hindernisse erkennen, entsprechend navigieren und ihre Position ausgleichen, wenn sie einmal aus dem Gleichgewicht geraten sollten. Was aber, wenn die Sicht auf den Boden durch Umwelteinflüsse behindert ist oder die Kamera ausfällt?

Das MIT arbeitet an einer Lösung daran. Diese wird derzeit mit Cheetah 3 getestet. Der vierbeinige Roboter wiegt etwa 40 Kilogramm und hat die Größe eines ausgewachsenen Labradors. Er hat keine bodengerichteten Kameras oder Umgebungssensoren, ist laut dem MIT in dieser Beziehung also blind.