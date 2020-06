Deutschland setzt weiter auf Kernfusions-Forschung

Die Sonne als Vorbild: Die Verschmelzung von Atomkernen als mögliche alternative Form der Energiegewinnung wird an einer neuen Testanlage in Mecklenburg-Vorpommern erforscht. Nach neun Jahren ist die Hauptmontage des von EU, Bund und Land finanzierten Kernfusionsexperiments „ Wendelstein 7-X“ in Greifswald abgeschlossen. In dem 725 Tonnen schweren, ringförmigen Plasmagefäß soll von 2015 an die Verschmelzung von Atomkernen ähnlich den Prozessen auf der Sonne erforscht werden.

EU-Energiekommissar Günther Oettinger, Bundesforschungsministerin Johanna Wanka (beide CDU) und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Erwin Sellering ( SPD) waren am Dienstag angereist, um den Vorbetrieb der Fusionstestanlage im Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) symbolisch zu starten. Oettinger verteidigte in seiner Ansprache die Ausgaben für die Kernfusionsforschung angesichts des steigenden Energiebedarfs bei einer wachsenden Weltbevölkerung in den kommenden Jahrzehnten. „Das heutige Datum macht Mut“