Die ISS hat wieder ein Loch: Diesmal in der Weltraum-Toilette

Die Astronauten der ISS führten Reparaturarbeiten an der Toilette - genauer gesagt am Urine Transfer System (UTS) - durch. Dabei gab es eine Art Rohrbruch, wodurch rund elf Liter Wasser entwichen sind. Das Wasser breitete sich in der Schwerelosigkeit im US-Modul der ISS aus.

Wie das Online-Magazin "NASA Spaceflight" berichtete, ist es den Astronauten gelungen, das entwichene Wasser mittels einer "bedeutenden Anzahl an Handtüchern" wieder einzusammeln. Das Wasser konnte rechtzeitig, noch bevor irgendwelche elektronischen Geräte beschädigt wurden, gebunden werden. Es bestehe keine Gefahr für die ISS-Besatzung.