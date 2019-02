Die Zukunft des Lichts: Das kommt nach LED

Mit Licht gegen Hackerangriffe

„Da Wände Lichtwellen im Gegensatz zu Funkwellen komplett abschirmen können, ist das eine Option, wenn in einem Raum absolute Datensicherheit gefragt ist. Auch im Krankenhaus, wo Diagnosegeräte durch WLAN gestört werden könnten, ist die Technologie interessant“, erklärt Zumtobel-Chef Alfred Felder im futurezone-Interview. Der Vorarlberger Leuchtenhersteller hat die Thematik in einem mehrjährigen Forschungsprojekt, das von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) unterstützt wurde, untersucht.

Hoffnungen setzt die Beleuchtungsindustrie auch in den Einsatz von Laser. Sie werden heute schon in Form von Dioden in Autoscheinwerfern einiger Premium-Hersteller verwendet, da sie eine höhere Reichweite haben und präziser fokussieren können. In Zukunft könnten Laser aber auch in der Akzentbeleuchtung im Innenraum eingesetzt werden, etwa um im Museum Details von Kunstwerken hervorzuheben. „Hinsichtlich der Lebensdauer, Energieeffizienz, aber auch der Kosten ist hier allerdings noch weitere Forschungsarbeit notwendig“, erklärt Felder.