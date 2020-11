Dieser Gartenzwerg fliegt bald ins Weltall

Der Spieleentwickler Valve will einen Gartenzwerg ins Weltall schicken. Allerdings nicht irgendeinen Gartenzwerg, sondern den "Gnome Chompski". Dieser taucht in vielen Spielen des Studios auf. Seinen ersten Auftritt hatte er in "Half-Life 2", danach erschien er in "Left 4 Dead 2", "Dying Light" und dem neuesten "Spiel Half-Life: Alyx".

Der Gnome ist vermutlich eine Referenz auf den reisenden Gartenzwerg. Dabei wurden Gartenzwerge entwendet und an ungewöhnlichen Orten fotografiert. Valve-Chef Gabe Newell will den Gartenzwerg nun gemeinsam mit dem Start-up Rocket Labs auf eine solche ungewöhnliche Reise schicken.

Spendenaktion für Kinderspital

Newell befindet sich derzeit in Neuseeland. Mit der Aktion möchte er sich mit einer Spendenaktion für die Gastfreundschaft während der Corona-Pandemie bedanken. Für jeden Live-Zuschauer, der den Raketenstart verfolgt, spendet Valve einen US-Dollar an die Kinder-Intensivstation des Starship Children’s Hospital in Auckland.