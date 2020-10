ESA-Bericht: Weltraumschrott wird zu großem Problem

Den größten Beitrag würden dabei Explosionen im Orbit leisten. Sie werden durch Energiereste wie Treibstoff und Batterien an Bord von Raumfahrzeugen und Raketen verursacht, erklärt Holger Krag, Leiter des Weltraumsicherheitsprogramm der ESA, in einem Statement. "Obwohl seit Jahren Maßnahmen getroffen werden, um dies zu verhindern, sehen wir keinen Rückgang bei der Anzahl solcher Ereignisse. Die Trends zur Entsorgung am Ende der Mission verbessern sich jedoch nur langsam."

Seit dem Beginn der Raumfahrt in den 1950er-Jahren sammelt sich immer mehr Schrott im Orbit an. In Zukunft rechnet die ESA damit, dass Zusammenstöße von Schrott mit Satelliten für den meisten Müll sorgen wird und damit die Explosionen überholt. So seien in den vergangenen 20 Jahren insgesamt 12 solcher Unfälle passiert, durch die neuer Müll entstanden sei. Demnach sollen sich derzeit 130 Millionen Teile im Orbit befinden, die kleiner als ein Millimeter große sind.