Video: Raketenstart scheitert, 7 Satelliten verloren

“Heute war ein ziemlich schwerer Tag”, sagte Rocket-Lab-Gründer und CEO Peter Beck in einem Video auf Twitter. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat das Weltraum-Start-Up eine Rakete von Neuseeland aus in Richtung Orbit geschickt.

Der Start im Rahmen der Mission mit dem Titel "Pics Or It Didn't Happen” verlief allerdings nicht nach Plan und das Unternehmen verlor die Rakete.

An Bord waren insgesamt 7 Satelliten. 5 davon stammten vom Imaging-Unternehmen Planet, einer von der britischen Firma In-Space Missions.

Ein weiterer der Satelliten gehörte Canon und hätte eigentlich weitwinkelige und hochauflösende Fotos der Erde machen sollen.