Digitale Zeitkapsel für israelische Mondmission vorbereitet

Israelische Weltraumforscher haben eine digitale Zeitkapsel vorgestellt, die im Rahmen der ersten israelischen Mondmission ins All starten soll. Die Wissenschafter präsentierten am Montag feierlich drei mit tausenden Dateien gefüllte CDs, auf denen unter anderem Kinderzeichnungen, israelische Lieder und ein Erfahrungsbericht über den Holocaust gespeichert sind.

Die Zeitkapsel soll in den kommenden Monaten in einer Rakete zum Mond fliegen. Eine Falcon9-Rakete des Unternehmens SpaceX soll das 585 Kilogramm schwere israelische Raumschiff "Beresheet" vom US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus zum Mond schicken. Das Weltraumgefährt wurde von dem Non-Profit-Unternehmen SpaceIL entwickelt, die Kosten in Höhe von 95 Millionen Dollar (84,18 Mio. Euro) stammen aus privaten Mitteln.