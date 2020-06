Elefant und Möwe inspirieren Konstrukteure

Wie man Errungenschaften der Natur für die Entwicklung zukunftsweisender Technologien und Produkte nutzen kann, zeigt der derzeit in Berlin stattfindende Bionik-Kongress „International Industrial Convention on Biomimetics 2011“. Die gezeigten Highlights reichen von einem Greifarm in Form eines Elefantenrüssels bis hin zu Unterwassermodems mit von Delfinen inspirierter Technologie.

von Martin Stepanek