Erste Rektorin an TU Wien inauguriert

Ein denkbar schönes Datum wurde für die Inauguration der ersten Rektorin an der Technischen Universität ( TU) Wien gewählt: Freitag, am 11.11.2011 um 11.00 Uhr, wurde Sabine Seidler im Kuppelsaal der TU in Anwesenheit heimischer und internationaler Uni-Rektoren und Persönlichkeiten aus Bildung und Wissenschaft feierlich in ihr Amt eingeführt. Sie tritt damit die Nachfolge von Langzeitrektor Peter Skalicky an, der bei den Feierlichkeiten mit Standing Ovations bedacht und dessen 20-jährige Amtszeit von Rektorenchef Heinrich Schmidinger als „einmalige Leistung“ wertgeschätzt wurde.

Die Rektorskette überreichte Skalicky seiner Nachfolgerin mit den Worten, dass diese „leichter als die damit verbundene Verantwortung“ sei, wie es in einer Mitteilung der TU hieß. Dass eine Kette nur so stark wie ihre Glieder ist, betonte indes Sabine Köszegi, Kuriensprecherin der Professoren. Die Inauguration der ersten Rektorin an der Uni sei ein „historischer Moment“, die TU selbst habe „Zu- und Vertrauen in Sabine Seidler“.

Bilderbuchkarriere

Seidler hat als erste Professorin, Vizerektorin und nun Rektorin eine wahre Bilderbuchkarriere an der TU hingelegt. Die 50-jährige gebürtige Deutsche kam im September 1996 als Professorin für Nichtmetallische Werkstoffe an die Fakultät für Maschinenwesen und Betriebswissenschaften an die TU Wien, ein halbes Jahr später habilitierte sie sich im Fachgebiet Werkstofftechnik. Im Oktober 2007 wurde Seidler an der TU als Vizerektorin für Forschung bestellt, wo sie zudem für Forschungskooperationen und Internationales (EU-Programme) zuständig war.

Bei ihrer Inaugurationsrede hielt Seidler ein Plädoyer für eine „verantwortungsvolle, autonome Universität“ und betonte erneut die Stellung der TU Wien als „moderne Forschungsuniversität mit hohem Anspruch an sich selbst“. Lehre, Forschung und Innovation nannte sie als Kernaufgaben der TU, der sie nun zumindest die kommenden vier Jahre als Rektorin vorstehen wird.