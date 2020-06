Informatiker enträtseln alte Manuskripte

Informatiker und Historiker gehen gemeinsam den Geheimnissen mittelalterlicher Handschriften auf den Grund. Zum Auftakt einer zweitägigen Fachkonferenz am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) stellte die Computerwissenschaftlerin Swati Chandna am Donnerstag ein Software-Projekt vor, das die verborgenen Beziehungen zwischen mehreren tausend Manuskripten enthüllen will.

Mit Techniken der Bild- und Mustererkennung erfasst diese Software die Anteile von Bild- und Textflächen einer mittelalterlichen Handschriftenseite. Die statistische Analyse des Layouts erlaubt Rückschlüsse, aus welcher Klosterstube oder von welchem Schreiber ein bislang nicht zugeordnetes Manuskript stammen könnte. „Der Computer kann die Flächen der Manuskriptseiten analysieren, die Bedeutung kann aber nur ein Mensch erforschen“, sagte die Darmstädter Sprachwissenschaftlerin Celia Krause.