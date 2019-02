"Wir sind in der Lage aus Österreich heraus für den Weltmarkt zu produzieren und China und den USA die Stirn zu bieten", sagte Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende von Infineon Austria. Sie nahm am Montagabend beim KURIER Gespräch zum Thema "Wie innovativ ist Österreich?" in Wien teil. Ihr Unternehmen investiert in Kärnten 1,6 Milliarden Euro in eine neue Chipfabrik. Hunderte Arbeitsplätze würden dadurch entstehen, erzählt die Infineon-Chefin: "Wir wollen die Kompetenz in Europa behalten. Wir brauchen das Know-how der Mitarbeiter."

Auch Siemens setzt von Österreich aus Akzente für den Weltmarkt. In der Wiener Seestadt Aspern werden etwa Smart City-Anwendungen für den Konzern entwickelt. Dazu gehören Häuser, die auf Basis der Wettervorhersage die Energieversorgung selbst organisieren, erzählte Wolfgang Hesoun, Generaldirektor von Siemens Österreich. "Wir haben gut ausgebildete Mitarbeiter aus den lokalen Universitäten, die solche Themen vorangetrieben haben." Es gebe auch viele innovative Betriebe, mit denen Siemens zusammenarbeite: "Wir sind gut unterwegs. Das ist aber kein Selbstläufer. Wir müssen ständig daran arbeiten neue Gebiete, wie etwa künstliche Intelligenz, zu entdecken."

Was kann man besser machen? "Von der Förderseite geschieht ein bisschen wenig", beklagte Robert Trappl, Experte für künstliche Intelligenz. Universitäten hätten es zunehmend schwer, geeignete Leute aus Österreich zu gewinnen und würden dadurch ins Hintertreffen geraten. Trappl forscht derzeit unter anderem dazu, wie die Fähigkeiten von Menschen und Säugetieren in der Navigation auf Roboter übertragen werden können. Er sprach sich dafür aus, Fächer wie Digital Humanities (Digitale Geisteswissenschaften) stärker zu fördern. "Das ist ein wichtiger Zweig, der in Österreich langsamer ins Laufen kommt, als anderswo."