Klimawandel ist Mittelpunkt der Wiener Smart Cities Week

Das Management des steigenden Energiebedarfs in den immer größer werdenden Städten sowie Anpassungsstrategien an den Klimawandel werden die zentralen Themen der heute, Mittwoch, beginnenden "Smart Cities Week 2013" in Wien sein.

"Der Zuwachs der Weltbevölkerung wird vor allem im urbanen Bereich stattfinden", vor diesem Hintergrund gelte es sicherzustellen, dass das 21. Jahrhundert das Jahrhundert der Städte "und nicht das der Slums" werde, sagte Theresia Vogel, Geschäftsführerin des Klima- und Energiefonds (KliEn), gegenüber der APA. Darauf, wie verschiedene Projekte in europäischen " Smart City"-Vorreiterstädten wie etwa Amsterdam, Kopenhagen, Lyon, Genua, Wien sowie die gemeinsame Initiative von Innsbruck und Bozen versuchen, dieser Herausforderung zu begegnen, soll der Schwerpunkt des ersten Tages liegen. Am Beginn der vom Verkehrsministerium und dem KliEn organisierten Tagung möchte man "Projekte zeigen, die wirklich etwas bewirkt haben". Dabei werde zunehmend klar, dass wissenschaftliche Projekte vor allem dann erfolgreich sind, wenn die Bevölkerung ernsthaft miteinbezogen wird, so Vogel.