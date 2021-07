Leuchtende Bakterien spüren Landminen auf

Israelische Forscher haben eine neue Methode gefunden, um Landminen zu lokalisieren, wie sciencemag.org berichtet. Dazu verwenden sie genetisch veränderte Bakterien der Art Escherichia Coli ( E. Coli). Die Organismen wurden dabei so modifiziert, dass sie grün leuchten, wenn sie mit der Substanz Dinitrotoluol in Verbindung kommt. Diese gast in kleinen Mengen aus dem Sprengstoff Trinitrotoluol (TNT) aus. Die Forscher haben ihre Methode bereits in einem kleinen Feldtest überprüft, die Ergebnisse wurden am Mittwoch in Nature Biotechnology veröffentlicht.