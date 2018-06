Livestream: ISS-Astronauten kehren zur Erde zurück

Drei ISS-Astronauten kehren wieder zur Erde zurück, um Platz für neue Forscher zu machen, die am 6. Juni in Richtung Raumstation fliegen sollen. Der NASA-Astronaut Scott Tingle, der russische Kosmonaut Anton Shkaplerov und der japanische Raumfahrer Norishige Kanai haben insgesamt fünfeinhalb Monate im Orbit verbracht. Die Astronauten werden in einer Soyuz-Landekapsel auf die Erde zurückkehren, die sie Sonntagfrüh bereits betreten haben.