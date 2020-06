Magnesium-Akkus sollen Elektroautos Beine machen

Die Lithium-Ionen-Akkus, die heute in Autos und verschiedensten elektrischen Geräten zum Einsatz kommen, sind schwer, teuer in der Produktion und erreichen in vielen Bereichen nicht die erforderlichen Leistungsdaten. Am Mobility-Department des Austrian Institute of Technology (AIT) arbeiten Forscher deshalb an neuen Konzepten, die vor allem elektrischen Fahrzeugen zum Durchbruch verhelfen sollen. “Einerseits suchen wir hier nach neuen Elektroden-Materialien, die bessere Lithium-Akkus erlauben, andererseits erforschen wir komplett neue Energiespeicher auf Basis von Magnesium”, erklärt Christian Chimani, Leiter des Mobility-Departments am AIT. Vor allem von den Magnesium-Zellen verspricht sich die Wissenschaft einige Vorteile.

“Das Material ist - im Gegensatz zu Lithium - einfach zu verarbeiten und praktisch unbegrenzt verfügbar, was den Preis für Akkus deutlich reduzieren könnte. Durch die Fähigkeit von Magnesium-Ionen mehr Elektronen aufzunehmen als ihre Lithium-Pendants sollte sich zudem eine höhere Energiedichte realisieren lassen”, erklärt der Leichtmetall-Experte. Das bedeutet, dass sich bei gleicher Größe der Akkus nicht nur die potenzielle Reichweite für Elektrofahrzeuge, sondern auch der Preis und das Gewicht deutlich reduzieren lassen sollten. Dementsprechend ist das Interesse an dem österreichischen Forschungsprojekt europaweit groß. Chimani und sein Team hoffen, in drei Jahren einen ersten Prototypen einer Magnesium-Batterie entwickeln zu können, sofern alles nach Plan läuft.