Manipulierte News, Taubenkot und Pferdeblut

Für Fehler in diesem Bericht kann keine Haftung übernommen werden. Vor allem nicht, wenn Sie ihn über eine drahtlose Internet-Verbindung auf Handy, Tablet oder Laptop geladen haben. Warum, das zeigt „Newstweek“, ein Projekt der CyberArts-Ausstellung der Ars Electronica: über ein kleines Stück Hardware werden Hotspots so manipuliert, dass abgerufene Online-Nachrichten empfindlich verändert werden können. Im Idealfall so, dass die User es nicht merken. Das ist aber kein Plädoyer für die Print-Zeitung – sondern ein Hinweis auf die notwendige Medienmündigkeit des Konsumenten von heute.

Die am Donnerstag eröffnete Schau der spannendsten Projekte des Prix Ars Electronica im OK Zentrum widmet sich weiters Taubenkot und Pferdeblut, Privacy-Fragen rund um Facebook und Instantbüsten aus dem 3D-Drucker. Erstmals erstreckt sich die Ausstellung auch ins angrenzende Parkhaus, wo unter anderen. „May The Horse Live In Me“ zu sehen ist. Der Nica-Gewinner in der Kategorie Hybrid Art knüpft an die antike Sage vom Zentauren an: Pferdeblut wird immunologisch entschärft und dann Probanden per Spritze injiziert – eine spezienübergreifende Blutsbrüderschaft.