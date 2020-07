Mediziner warnen vor starken Nebenwirkungen bei Corona-Medikamenten

Seit Monaten schwirren durch Wissenschaft, Medien und Politik immer wieder experimentelle Covid-19-Therapien. Doch Chloroquin und Co. haben bisher statt Wirkung eher Nebenwirkungen gezeigt. Vor der vorschnellen Anwendung experimenteller Therapien warnen jetzt die Autoren einer Studie der RISC-19-ICU-Kohorte, einer Untersuchung mit schwerstkranken Intensivpatienten in Europa.

Die Autoren der Open-Access-Publikation auf dem EClinical Medicine-Portal des "Lancet" untersuchten bei 639 schwerkranken Covid-19-Patienten von zahlreichen Intensivabteilungen in Europa Faktoren, welche bei Aufnahme der Kranken in die Intensivstation für einen schwereren Verlauf und erhöhte Mortalität sprachen. Die Patientengruppe mit normierten Datensätzen und Analysen aller beteiligten Kliniken erlaubte laut Erstautor Pedro David Wendel Garcia von der Universitätsklinik Zürich praktisch online die Auswertung aktueller Daten. Zu der Untersuchung beigetragen haben auch Ärzte von der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin der Johannes Kepler Universitätsklinik in Linz und der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde am Wiener AKH (MedUni Wien). Mit 22. April waren 398 der ursprünglich aufgenommenen Kranken wieder aus der Intensivabteilung entlassen worden oder verstorben.

24 Prozent verstorben

Die Mortalität war bei den Schwerstkranken auf der Intensivstation mit 24 Prozent relativ gering, wie die Wissenschafter schreiben. Das deckt sich mit Beobachtungen, wonach die Mortalität schwerstkranker Covid-19-Patienten auf Intensivstationen bei höchsten Standards an die 30 beträgt. Die Verstorbenen waren im Mittel 71 Jahre alt, die Überlebenden im Mittel 63 Jahre alt. Die mittlere Verweildauer auf der Intensivstation lag bei zwölf Tagen. 74 Prozent der Kranken wiesen ein akutes Lungenversagen (ARDS) auf.

Natürlich wurde vor allem in der Anfangsphase der Covid-19-Problematik auch viele bereits bekannte Therapien mit potenziellem Nutzen in individuellen Heilversuchen abseits der eigentlichen Zulassung verwendet. Das war bei zwei Drittel der Patienten der Fall.

Binnen sieben Tagen wiesen jedenfalls die Kranken mit dem schwersten Krankheitsverlauf deutlich höhere Blutwerte beim c-reaktiven Protein (Entzündungsmarker), D-Dimer (stärker aktivierte Blutgerinnung), Kreatinin (beeinträchtigte Nierenfunktion), Troponin (Labortest auf Herzmuskelschäden), Laktat und bei den Zahlen der neutrophilen weißen Blutkörperchen auf. Erhöhtes Kreatinin, D-Dimer, Laktat, Kaliumwerte und eine schlechte Sauerstoffbilanz der Lunge waren Messwerte, welche für eine höhere oder niedrigere Mortalität sprachen.