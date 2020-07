NFC in Österreich "in ein bis zwei Jahren"

Das beliebteste Zahlungsmittel in Österreich ist das Bargeld. Mit der Karte (Bankomat- oder Kreditkarte) zahlen die Österreicher im Schnitt vier Mal pro Monat. Im europäischen Vergleich befinden sich die Österreicher damit im Mittelfeld. In Schweden, Finnland und Dänemark werden Karten fast drei Mal so häufig verwendet wie in Österreich.

„Grund für die weiterhin hohe Bargeldaffinität in Österreich ist sicher auch die Möglichkeit, leicht und kostenfrei an Bargeld zu kommen. In anderen Ländern werden hierfür mitunter hohe Gebühren verrechnet", hält das Beratungsunternehmen Capgemini in einer aktuellen Studie zum österreichischen Kartenmarkt fest.

NFC mit "geringer Durchdringung"

Das berührungslose Zahlen mittels NFC habe in Österreich noch eine sehr geringe Durchdringung. Nur eine Handvoll Einzelhändler - darunter Zielpunkt oder Merkur - bieten diese Zahlungsmöglichkeit im Rahmen von Pilotprojekten an. Die Berater von Capgemini rechnen damit, dass kontaktloses Bezahlen in Österreich zwar später als in anderen Ländern, aber „mit Sicherheit in den nächsten ein bis zwei Jahren" Fuß fassen werde. Auch mobile Zahlungen (per SMS oder Handy) haben derzeit noch einen geringen Stellenwert, weil es an einer flächendeckenden Verbreitung fehle.

