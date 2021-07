Privater Raumfrachter mit Technikproblemen

Knapp neun Minuten nach dem erfolgreichen Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida meldete der unbemannte Frachter am Freitag (Ortszeit) plötzlich Probleme. Eine Stabilisierung sei gelungen, aber der „Dragon“ könne die ISS frühestens am Sonntag erreichen, teilte die Betreiberfirma SpaceX mit.

Ursprünglich sollte der mit mehr als 500 Kilogramm Vorräten und Materialien beladene Frachter " Dragon" am Samstag an der Raumstation andocken. Die genaue Ursache der Schwierigkeiten blieb zunächst unklar. Es habe Probleme mit den Korrekturdüsen und einem Treibstoff-Ventil gegeben, teilte SpaceX mit. Dies habe möglicherweise am Sauerstoff-Druckausgleich gelegen, sagte Firmengründer Elon Musk bei einer Pressekonferenz.

Nasa entscheidet

„Das war schon ein bisschen angsteinflößend, aber wir glauben, dass wir das Problem jetzt gelöst haben“, sagte Musk. Es handele sich nicht um ein grundlegendes Problem, sondern nur um eine „kleine Panne“. Die Sonnensegel seien erfolgreich ausgefahren worden und der Frachter unter Kontrolle. Gemeinsam mit der US-Raumfahrtbehörde Nasa werde über das weitere Vorgehen beraten.