Robotik-Tag gibt Einblicke in die Forschung

So zeigt etwa das Artificial Life Lab der Universität Graz an der Technischen Universität ( TU) Graz einen Schwarm Autonomer Unterwasser-Roboter in Aktion, die vielleicht einmal im Meer nach dem Flugschreiber eines abgestürzten Flugzeugs oder nach versenktem Giftmüll suchen werden.

Am Institut für Robotik der Uni Linz kann man Roboter mit Gefühl erleben, am Institut für Automatisierungs-und Regelungstechnik der TU Wien sind die Service Roboter BLUE und HOBBIT in Aktion, die einmal bei der Pflege älterer Menschen zu Hause helfen könnten. An der Uni Innsbruck können Besucher einen Roboter selbst steuern und interaktiv bestimmte Aufgaben beibringen.

Einen Überblick über das Programm sämtlicher Einrichtungen am Österreichischen Robotik-Tag (29. November) erhält man auf der Webseite der Robotics Week.