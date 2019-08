Smarte Lüftung macht Studenten leistungsfähiger

Um dieses Ziel zu erreichen, wird an der FH derzeit an Modellen gearbeitet, die das Verhalten von Studenten in Hörsälen vorhersagbar machen. Dazu haben Forscher zuerst das Verhalten von Studenten analysiert und auf dieser Basis ein Modell erstellt. “Jeder Student wird im Computermodell zu einem Agenten. Diese machen, wenn eine gewisse Temperatur-Toleranz überschritten wird, beispielsweise die Fenster auf”, erklärt Hölzl. Solche Eingriffe durch Nutzer werden in Haussteuerungen üblicherweise nicht berücksichtigt, etwa wenn im Winter bei aufgedrehter Heizung Fenster zum Lüften geöffnet werden. Im Modell produziert zudem jeder Agent CO2, basierend auf Messungen, die Edmund Spitzenberger an der FH durchgeführt hat.