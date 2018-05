So kann man den Start der Mars-Sonde InSight im Livestream sehen

Sollte der Start verschoben werden müssen, etwa aufgrund von schlechtem Wetter, sind mehrere Ersatztermine bis zum 8. Juni geplant. Verläuft er heute planmäßig, soll InSight am 26. November am Mars landen.

Die NASA führt den Start selbst durch. Es ist der erste Marsflug, der von der Westküste aus stattfindet. Üblicherweise beginnen die Marsmissionen in Florida, an der der Ostküste. Die Raketen können so durch die Erdrotation mehr Schwung holen für die Reise zum Mars. Da InSight relativ leicht ist, hat die Atlas-V-Rakete genügend Kraftreserven, um von der Westküste aus zu starten.