So sieht eine Sonnenfinsternis am Mars aus

Wie eine Sonnenfinsternis auf der Erde aussieht, kennt man von zahlreichen Fotos und Videos. Doch wie schaut so ein Ereignis am Mars aus? Die NASA hat jetzt animierte GIFs veröffentlicht, die nicht nur eine, sondern gleich zwei Sonnenfinsternisse am Roten Planeten zeigen.

Die erste ereignete sich am 26. März. Der Mars-Mond Phobos wandert darin an der Sonne vorbei. Da Phobos mit 11,5 Kilometern Durchmesser sehr klein ist, verglichen zum Mond der Erde, ist es nur eine partielle Sonnenfinsternis. Es ist trotzdem beeindruckend, den Schatten von Phobos an der Sonne vorbeigleiten zu sehen.