TU Wien: Software für 3-D ohne Brille

Seit Ende März kann man dank Nintendos 3DS bereits im 3-D-Modus spielen, ohne dass dafür eine Spezialbrille notwendig ist. 3-D-Bilder sollen langfristig auch auf größeren Displays und TV-Geräten problemlos dargestellt werden können. Erste TV-Geräte beispielsweise von Toshiba oder kleineren Herstellern wie Alioscopy sind bereits am Markt erhältlich. Doch wenn hier der Betrachtungswinkel nicht stimmt, sieht man die Inhalte leicht verschwommen.

"Die Displays sind an und für sich 2-D-Displays, die speziell umgebaut werden und bei denen eine Linse angebracht wird, die das Licht in unterschiedliche Richtungen brechen lässt", erklärt Florian Seitner, CTO von emotion3D. Die Bildauflösung wird dadurch in natürlicher Weise reduziert und das Gerät lässt sich nicht in voller Auflösung als "normaler Fernseher" verwenden. Hersteller wie LG, Sony, Samsung und Philips zeigen immer wieder Prototypen auf Messen, doch die Serienproduktion lässt aufgrund der Nachteile noch auf sich warten.

Einsatz bei Werbeflächen

"Experten schätzen, dass diese Entwicklung noch etwa drei bis zehn Jahre dauert", meint Tom Wilson, CEO des jungen Start-Ups. Bis dahin sei die Technologie ausgereifter und 3-D-Geräte werden sich auch vermehrt in privaten Haushalten durchsetzen, so Wilson. Schon jetzt aber sind Lösungen gefragt, mit denen man 3-D-Bilder für autostereoskopische Displays aufbereiten kann. So setzt vor allem die Werbeindustrie verstärkt auf 3-D-Effekte - und diese sind ohne Brille, beispielsweise in Schaufenstern, Einkaufszentren oder auf Messen, ansprechender und massentauglicher.

"Man braucht dafür allerdings andere Formate als für herkömmlichen 3-D-Displays", erklärt Seitner. "Es werden auf jedes Auge unterschiedliche Bilder projiiziert und man bekommt unterschiedliche Perspektiven auf die jeweilige Szene."