UV-Licht im All könnte auf außerirdisches Leben hindeuten

Exoplaneten, die von dem Stern, den sie umkreisen, genügend UV-Licht erhalten, könnten die Voraussetzungen für die Entwicklung von außerirdischem Leben erfüllen. Laut einer aktuellen Studie sei nun die wichtigste Zutat für die Entstehung von Leben die richtige Menge an UV-Licht. Das haben Forscher der University of Cambridge und des Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology im Fachmagazin Science Advances veröffentlicht.

Das Leben auf der Erde sei unter anderem dadurch entstanden, dass verschiedene chemische Elemente miteinander interagierten, befeuert von UV-Licht, das von der Sonne stammt. Ähnliche chemische Voraussetzungen und ausreichend UV-Licht könnten demnach den Startschuss für die Entstehung von Leben geben. Für die Wissenschaftler befinden sich Exoplaneten mit derartigen Gegebenheiten in der so genannten "Abiogenesis Zone".