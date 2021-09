Extrem starker Weltraum-Laser besteht ersten Test

Der Laser Guide Stars ist der stärkste seiner Art und wurde in Deutschland erstmals erfolgreich getestet.

Ein besonders leistungsfähiger, sogenannter Weltraum-Laser wurde erstmals in der Praxis erfolgreich getestet. Die Tests mit dem bislang stärksten Laser Guide Stars (LGS) wurden in den vergangenen Wochen an der Allgäuer Volkssternwarte Ottobeuren im Süden von Deutschland durchgeführt.

Normalerweise arbeiten derartige Laser mit 22 Watt. Der nun getestete LGS schafft eine Leistung von 63 Watt. Wenn die Tests abgeschlossen sind wird der Laser voraussichtlich an der Optical Ground Station der ESA auf der kanarischen Insel Teneriffa installiert.