Wie Forscher die Herstellung medizinischer Ersatzteile revolutionieren

Stefan Baudis erzählt von seiner Vision: „Stellen Sie sich vor, jemand hat einen Unfall oder leidet an Tumoren. Betroffen ist der Kopf. In beiden Fällen kann es passieren, dass es Löcher im Kiefer oder im Schädelknochen gibt.“ An dieser Stelle kommt seine Forschung ins Spiel: „Idealerweise macht man vor der Operation einen CD-Scan der betroffenen Stelle. Die Daten werden ausgewertet, um ein maßgeschneidertes Ersatzteil zu berechnen, das dann im 3D-Drucker gefertigt wird.“

Baudis ist zufrieden: Vor kurzem hat er sein Christian‐Doppler Labor an der Technischen Universität ( TU) Wien eröffnet: Gemeinsam mit drei Unternehmen – darunter der Weltmarktführer in Sachen 3D-Druck von Keramik – arbeitet er genau daran: Knochen aus dem Drucker.

Blaues Licht

Wer es genau wissen möchte: Die Technik basiert auf der Stereolithografie. Heißt: Licht spielt eine große Rolle. Blaues Licht, um präzise zu sein. „Innerhalb von Sekunden wird die verwendete Flüssigkeit dabei fest“, erklärt der Forscher vom Institut für Angewandte Synthesechemie, der das neue CD-Labor leitet. „Man braucht Photopolymere.“

Wer sich jetzt nichts vorstellen kann: Möglicherweise haben Sie so etwas im Mund. Kunststoff-Füllungen beim Zahnarzt sind daraus gefertigt. „Im Gegensatz zum Zahnarzt haben wir einen ganz anderen Ansatz. Der Zahnarzt füllt die Flüssigkeit in ein Loch und härtet sie aus. Das Material bleibt im besten Fall ein ganzes Leben dort drinnen. Wir brauchen aber ein Material, das sich abbaut. Das Gewebe soll dort hineinwachsen.“

Baudis ist in seinem Element und erklärt: „Im System Knochen gibt es zwei verschiedene Zellen – die einen bauen den Knochen auf, die anderen bauen ihn ab. Die beiden sind in Balance.“ Das sei auch der Grund, warum Knochenbrüche heilen können. „Diese Dynamik nutzen wir aus.“