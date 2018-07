Was maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz unterscheidet

Stock und Rübe

Zu dieser Kategorie gehört auch das bestärkende Lernen oder Reinforcement Learning, bei dem ein Algorithmus durch Plus- und Minuspunkten in die gewünschte Richtung gelenkt wird. Änderungen die das System in Richtung des gewünschten Ergebnisses liefern, werden sozusagen mit der Karotte belohnt, andere mit dem Stock gestraft. Damit können etwa simulierte menschliche 3D-Figuren im Computer das Gehen lernen, ohne dass sie wissen, wie ein echter Mensch sich fortbewegt.

Ein weiterer Begriff, der oft verwendet wird, ist das sogenannte Deep Learning. Dabei handelt es sich um eine Implementierung von maschinellem Lernen mit neuronalen Netzwerken. Diese sind Strukturen im menschlichen Gehirn nachempfunden und eignen sich besonders gut, um maschinelles Lernen umzusetzen. Sie bestehen aus Tausenden oder gar Millionen von untereinander dicht verknüpften künstlichen Neuronen. Jeder dieser Verbindungen ist ein Gewicht zugewiesen, das festlegt, wie wahrscheinlich die Weitergabe von Information auf diesem Kanal ist. Die Gewichte kann das System in der Trainingsphase dann je nach Zweck anpassen. Diese dicht verknüpfte Struktur, die in mehrere Schichten gegliedert ist - daher der Name Deep Learning - kann man sich wie eine weitaus kompliziertere Version eines Galtonbretts vorstellen.