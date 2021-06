"Der europäische Tech-Sektor boomt", sagt Tom Wehmeier, der für den Risikokapitalgeber Atomico die Studie "State of European Tech" verfasst hat. Europa müsse sich nicht mehr an den USA oder China orientieren, sondern habe seinen eigenen Weg gefunden. Wehmeiers Arbeitgeber Atomico investiert kräftig in europäische Tech-Start-ups. Die von Skype-Gründer Niklas Zennström 2006 ins Leben gerufene Investmentfirma setzte im vergangenen Jahr einen 765 Millionen Dollar schweren Fonds auf, der hauptsächlich in europäische Start-ups investieren will. Die futurezone hat Wehmeier und Atomico-Mitgründer Mattias Ljungman Ende Jänner am Rande der Innovationskonferenz DLD in München getroffen und mit ihnen über Chancen für europäische Tech-Unternehmen gesprochen.

Sie sind für die Zukunft des europäischen Technologiesektors sehr optimistisch. Warum?

Mattias Ljungman: Als wir Atomico vor zwölf Jahren starteten, hat es nicht viel gegeben. Skype hatte einen Milliarden-Exit, aber sonst war da nicht viel. Als wir gesagt haben, wir investieren jetzt in die nächsten Milliarden-Unternehmen, haben uns die Leute seltsam angesehen. Heute haben wir in Europa 41 Start-ups, die eine Milliarde Dollar oder mehr wert sind und wir werden sicher bald auch erste zehn, 20 oder sogar Hundert-Milliarden-Dollar-Start-ups in Europa sehen. Das Ökosystem ist gesund und vibriert. Wir haben einen Lauf und wir stehen erst am Anfang.

Wo liegen die Stärken des europäischen Technologiesektors?

Tom Wehmeier: Wir sehen drei Punkte, die für einen europäischen Weg zentral sind. Der erste ist Deep Tech, also das was bei zentralen Technologien wie etwa künstliche Intelligenz oder Kryptografie unter der Haube ist. Wir haben eine jahrzehntelange Geschichte in der Forschung auf diesen Gebieten. Vielleicht waren wir in der Vergangenheit nicht so erfolgreich sie zu kommerzialisieren. Aber wenn sie sich heute ansehen, wo die 100 besten Forschungsinstitute für künstliche Intelligenz beheimatet sind, sehen sie, dass sich 32 davon in Europa befinden. Die Leute, die aus diesen Einrichtungen hervorgehen, werden die erfolgreichen Unternehmen von morgen gründen.