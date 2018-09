Kivu: Leistungsfähige Netzwerkanalysen für eine vernetzte Welt

Dazu erforscht und entwickelt Kivu, in Partnerschaft mit der Universität Cambridge, den Einsatz einer neuen Klasse von Algorithmen und deren Implementierung als Code in Produktionssoftware. Diese Algorithmen entsprechen dem Stand der mathematischen Forschung, ihre Implementierung und Anwendung in produktiver Software ist eine weltweite Premiere. Kivu hat dazu ein eigenes Graph-Datenbanken-Backend und ein innovatives User Interface entwickelt, wobei der Fokus auf einer einfachen und intuitiven Bedienung liegt.