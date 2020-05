futurezone gibt 3D-Druck in Österreich ein Zuhause

Auch die Haushalte erobern die 3D-Drucker langsam, mit Geräten zu erschwinglichen Preisen, die Produkte in guter Qualität herstellen können. Derzeit benötigen Nutzer zwar noch einiges an technischem Know-how, um die gewünschten Materialien zu erstellen, aber an einfachen Modellierverfahren wird bereits gearbeitet. Sollte sich die Prophezeiung einiger Experten bewahrheiten, dass in Zukunft in jedem Haushalt ein 3D-Drucker steht, könnte das tatsächlich zu einer Demokratisierung der Produktionsmittel führen.

Davon ist die Technologie zwar noch ein Stück entfernt, in den Labors diverser Forschungseinrichtungen werden aber bereits beachtenswerte Fortschrtitte gemacht. Es werden menschliche Organe gedruckt, Fleischzellen zu Burgern aufgeschichtet und komplette elektronische Komponenten wie Akkus, Bildschirme oder Solarzellen gedruckt. Abseits großer Industriehallen machen sich einige Mode-Designer und Architekten die Technologie bereits im Arbeitsalltag zu Nutze, um ihre Ideen in die Realität umzusetzen.