Hokify: Wiener „Tinder für Jobs“ bekommt eine Million Euro

16.03.2016

Das Wiener Start-up Hokify hat in der Puls-4-Show "2 Minuten 2 Millionen" ein sechsstelliges Investment erhalten. Die App Hokify ist eine Job-Börse nach Tinder-Prinzip.

Das Wiener Start-up Hokify hat in der TV-Sendung „2 Minuten 2 Millionen“ ein Investment in der Höhe von einer Million Euro erhalten. Das Business-Angel-Netzwerk Startup300, an dem unter anderem NEOS-Abgeordneter Niko Alm, Hansi Hansmann und Michael Altrichter beteiligt sind, steckt eine sechsstellige Summe in das Unternehmen. Wie viele Anteile die Gründer dafür abtreten müssen, ist unklar. Laut TrendingTopics hält man aber weiterhin die Mehrheit an Hokify.

© Hokify

Hokify wurde ursprünglich als JobSwipr bekannt, die App (verfügbar für Android iOS) wurde aber überarbeitet und erhielt ein neues Design. Das Grundprinzip ist simpel und erinnert an die beliebte Dating-App Tinder . Jobsuchende können eine Liste an offenen Stellen durchgehen und, wie bei Tinder , durch Wischen Interesse bekunden oder diese ablehnen. Neben Startup300 soll es einen weiteren strategischen Investor geben, zudem erhält das Beteiligungsunternehmen SevenVentures 7,5 Prozent Anteile für 430.000 Euro an Werbevolumen.wurde ursprünglich als JobSwipr bekannt, die App (verfügbar fürundiOS) wurde aber überarbeitet und erhielt ein neues Design. Das Grundprinzip ist simpel und erinnert an die beliebte Dating-App. Jobsuchende können eine Liste an offenen Stellen durchgehen und, wie bei, durch Wischen Interesse bekunden oder diese ablehnen.

Expansion nach Deutschland