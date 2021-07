"Investoren suchen Einhörner, setzen aber oft auf Esel"

Statt einem Job bei einem internationalen Kosmetikunternehmen entschied sich Sophie Ryba für die Selbstständigkeit. 2010 gründete sie die Beauty-Webseite The Lipstick und schuf sich darüber hinaus weitere berufliche Standbeine. Die futurezone hat die Jungunternehmerin in ihrem Büro in Wien für ein Interview getroffen.

Wie bist du dazu gekommen, ein Beauty-Portal zu machen?

Sophie Ryba: Ich habe nach dem BWL-Studium beschlossen, ich möchte gerne in die Beauty-Welt, weil das eine sehr marketinglastige Branche ist und ich stark zu Marketing tendiere. Ich hatte einen Job bei Estee Lauder als PR-Managerin, habe aber ziemlich schnell festgestellt, dass ich kein Konzernmensch bin. Ich mache lieber sehr viel selber und erfinde gerne, gestalte gerne. 2010 habe ich mein Beauty-Onlinemagazin The Lipstick gegründet.

Gab es so etwas zu dem Zeitpunkt schon?

Das war damals ein ziemlicher Vorreiter, es gab so gut wie keine Blogs zu dem Thema in Österreich. Dadurch hatte ich auch die Möglichkeit, in kurzer Zeit eine große Community aufzubauen. Es waren relativ schnell über 30.000 Newsletter-Abonnenten. Was die Vorreiterrolle auch mit sich brachte war, dass Firmen noch nicht bereit waren, große Anzeigenkampagnen in Onlinemedien zu schalten. Das war nicht üblich. Das hat mich relativ schnell dazu gezwungen, mir ein zweites Standbein aufzubauen, um meine Rechnungen zahlen zu können.

Was war das nächste Standbein?

Durch die Kontakte, die ich dank The Lipstick aufgebaut hatte, bin ich schnell in die Schiene Social-Media-Beratung für Unternehmen gerutscht. Da waren große Marken dabei: Hochriegl, Innocent Smoothies, Waldquelle, BIPA. Dann bin ich Co-Organisatorin vom FashionCamp Vienna geworden. Das ist eine der größten Blogger-Veranstaltungen in Österreich. Das mache ich auch bis heute nebenbei und es hat mir die Möglichkeit gegeben, in der Blogger-Szene Fuß zu fassen.

Dein jüngstes Projekt ist Cosmeterie.

Cosmeterie habe ich 2014 gegründet. Das ist mein derzeitiges Herzprojekt. Es handelt sich dabei um eine Plattform, auf der wir kleinen, unabhängigen Shops und Marken die Möglichkeit geben, online aufzutreten. Ich habe bemerkt, dass gerade in Österreich viele Marken und Shops im Beauty-Bereich keine Ahnung von Internet haben. Die geraten trotz guter Produkte mit kleinen Online-Shops sehr ins Hintertreffen. Man braucht einfach eine gewisse Reichweite und die bieten wir mit unserer Plattform an.

Hattest du am Anfang deiner Selbstständigkeit ein Vorbild für The Lipstick?

Überhaupt nicht. Im Nachhinein gesehen, bin ich sehr blauäugig in die Sache reingegangen. Aber ich glaube, wenn man sich selbstständig macht, braucht man das ein bisschen, diese Stärke, dieses Sich-nichts-sagen-lassen. Mir haben Leute gesagt, dass ich mutig bin und ich habe das nicht verstanden, weil das für mich logisch war.

Wann kam für dich das Bedürfnis, dein eigenes Unternehmen zu gründen?

Im Kopf bin ich eigentlich schon selbstständig seit ich 15 war. Mein Vater war immer selbstständig und hatte mehrere Firmen bevor er seine Pharma-Firma aufgebaut hat. Er hat mich immer stark in seine Geschäfte eingebunden, in seinen Aufbau der Firma. Das war eine totale Erfolgsgeschichte, aber ich habe auch die Schattenseiten gesehen: Wie sehr man kämpfen muss, welche negativen Seiten es gibt. Aber mein Vater hat mir alles spielerisch beigebracht, er vermittelte den Spaß daran, vor unlösbare Probleme gestellt zu werden. Mir war dann klar, dass ich auch selbstständig sein möchte.