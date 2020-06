Apple will mit Pinterest App-Auffindbarkeit verbessern

Pinterest und Apple haben eine neue Kooperation gestartet, die vor allem in der Einführung so genannter "App Pins" sichtbar wird. Wie die New York Times berichtet, handelt es sich dabei um eine neue Funktion, die es Pinterest-Nutzern erlaubt, eine iOS-App mit nur einem Klick auf ihr iPhone oder iPad herunterzuladen. Apple will damit mehr Apps aus seinem mittlerweile 1,4 Millionen Apps umfassenden Fundus auffindbar machen.

Viele App-Entwickler standen bisher vor dem großen Problem, dass ihre Produkte in der Masse an iOS-Apps untergingen. Bei der Suche eines iOS-Nutzers nach einer bestimmten Art von App tauchen teilweise tausende Resultate auf. Die einzige Möglichkeit, unter diesen Umständen hervorzustechen, war die Erwähnung in der "Featured"-Sektion des App Store. Dort stellte Apple durch Mitarbeiter ausgewählte Apps vor.