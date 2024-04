Einer davon ist CATL . Das chinesische Unternehmen ist der weltweit größte Hersteller von Akkus für E-Autos. Auf der Motor Show hat es seinen neuen Akku Shenxing Plus vorgestellt. Dieser soll nicht nur Reichweiten von bis zu 1.000 Kilometern ermöglichen, sondern auch in 10 Minuten genug Energie getankt haben, damit man 600 Kilometer weit fahren kann.

Hohe Reichweite, schnelle Ladezeit

Dafür will CATL eine Lösung gefunden haben. Es wurde ein Material mit 3D-Honigwabenmuster entworfen. Dies soll die Energiedichte der Anode verbessern und für ein kontrolliertes An- und Abschwellen beim Laden und Entladen sorgen. Weiters wird CATLs CTB 3.0 (Cell To Body) eingesetzt. Dies gibt dem Akku eine integrierte, schalenähnliche Struktur. Dadurch kann Stützmaterial beim Akkupack gespart werden, was die Volumeneffizienz um 7 Prozent steigern soll.

Laut CATL kann die Batterie so gebaut werden, dass sie Elektroautos 1.000 Kilometer Reichweite verleiht. Außerdem lädt sie besonders schnell. In 10 Minuten ist genug Energie für 600 Kilometer Reichweite getankt. Jede Sekunde Ladezeit würde also einem Kilometer Reichweite entsprechen. Die aktuelle Generation von CATLs Shenxing-Akku schafft 400 Kilometer in 10 Minuten – die neue Plus-Version lädt also um 50 Prozent schneller.