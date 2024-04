Samsung Unpacked am 10. Juli: Diese Geräte sollen vorgestellt werden

Samsung bereitet seine nächste „Unpacked“-Veranstaltung vor. Dies berichtet der üblicherweise gut informierte Blog sammobile.

Der Event soll demnach am 10. Juli in Paris stattfinden. Die Location ist nicht zufällig gewählt: Ende Juli starten die Olympischen Sommerspiele in Paris und Samsung ist einer der Sponsoren.

Neue faltbare Smartphones

Die aktuellen Galaxy-S-Smartphones hat Samsung schon im Jänner vorgestellt. Das sommerliche Unpacked ist traditionell für die Geräte mit faltbaren Displays reserviert. Daher ist davon auszugehen, dass Samsung am 10. Juli das Galaxy Z Fold6 und Flip6 vorstellen wird.

➤ Mehr lesen: Samsung Galaxy Z Fold5 im Test: Das beste Falt-Handy, aber...