Galaxy Ring: Samsung verrät jetzt, was er kann

Vor Kurzem hat der südkoreanische Konzern einen Teaser veröffentlicht, in dem angedeutet wurde, dass der Galaxy Ring bald präsentiert wird . Das Produkt soll noch heuer auf den Markt kommen. Wann genau, ist aber noch unklar. Unser Kollege Florian Christof ist vor Ort am MWC und hat ein paar Fotos von dem smarten Ring geschickt:

Vitality Score aus 4 Faktoren errechnet

Auf dem MWC hat Samsungs Leiter der Abteilung Digital Health, Dr. Hon Pak erzählt, was der Ring mit einer leicht konkaven Oberfläche alles können wird. An Bord sind Sensoren, die Puls, Bewegung und Atmungsindikatoren (z.B. Sauerstoffsättigung) messen können. Das ist quasi State of the Art bei smarten Ringen.

Aus den Messwerten wird Samsung über seine eigene Health-App einen so genannten Vitality Score errechnen. Er basiert auf einem Berechnungsmodell der Universität Georgia und inkludiert die 4 Faktoren Schlaf, Aktivität, Ruhepuls und Herzschlagvariabilität. Der Vitality Score wird künftig auch von Samsungs Galaxy-Smartwatches erhoben, wie The Verge berichtet.

Kooperation mit Natural Cycles

Ringträger*innen werden auch persönliche Gesundheitsziele festlegen und Ratschläge der Samsung Health App befolgen können. Das Instrument dafür sind so genannte "Booster Cards", die noch heuer in der Health App auftauchen sollen.

Eine wichtige Botschaft für all jene, die überlegen, einen smarten Ring zur Anwendung der Temperaturmethode, einer Art natürlicher Verhütung, einzusetzen: Samsungs Partnerschaft mit der Fruchtbarkeits-App Natural Cycles, die bereits für Galaxy Smartwatches gilt, wird sich auch auf den smarten Ring erstrecken. Der Galaxy Ring wird damit zur direkten Konkurrenz für den Oura Ring von Smart-Ring-Marktführer Oura aus Finnland.

Drei Farben, Preise unbekannt

Der Galaxy Ring wird künftig in 3 verschiedenen Farben erhältlich sein: Platinsilber, Keramik-Schwarz und Gold. Zum Preis gibt es noch keine Angaben.