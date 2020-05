Apples HealthKit: Probleme bei Eingabe von Blutzuckerwerten

Apples Health-App, die als Neuerung mit iOS 8 ihren weg auf die iPhones fand, kommt nicht aus den negativen Schlagzeilen. Nachdem missglückten Start bereit nun die Eingabe von Blutzuckerwerten massive Probleme.

Wie Cnet berichtet, haben sich Nutzer aus Großbritannien und Australien darüber beschwert, dass das Erfassen korrekter Blutzuckerwerte unmöglich sei.

Denn die aktuelle Version der iOS-Health-App erlaubt die Eingabe lediglich in Milligramm pro Deziliter (mg/dl), da dies in den USA, aber auch in Österreich, Deutschland oder Frankreich, die dafür gängigste Maßeinheit ist. In Australien und Großbritannien sowie in anderen SI-Ländern werden die Blutzuckerwerte jedoch in Millimol pro Liter (mmol/l) erfasst.