Die besten Adventkalender-Apps für iOS und Android

Adventkalender 2018 - 25 Spiele

Ebenfalls um den Spielspaß geht es bei Adventkalender 2018 - 25 Spiele. Die App bietet heuer zum zweiten Mal jede Menge Minigames für die Zeit bis Weihnachten. Im Gegensatz zur Milka-App ist man hier aber deutlich weniger streng und auch nicht so geheimnisvoll. Über den Advent verteilt erwarten uns kleinere Spiele wie etwa Schneeballschlachten mit Elfen und Dekospielchen mit Weihnachtsbäumen. Theoretisch lassen sich sämtliche Minigames auch kompetitiv spielen.

So geht es beim Kekszerbröseln darum, so schnell wie möglich alle Krümel zu sammeln. Sämtliche Rekorde werden dann in einer Liste gesammelt. iOS-Nutzer können via Gamecenter sogar andere herausfordern und Rekorde vergleichen. Der verspielte Adventkalender nimmt sich auch nicht allzu ernst. Wer schon im Vorhinein an die Türchen will, wird nicht aufgehalten.



Adventkalender 2018 - 25 Spiele ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.