Die besten Apps aus 2018

TikTok

Im Jahresrückblick 2018 keinesfalls fehlen darf die App TikTok. Früher als musical.ly bekannt, verschmolz die App mit der beliebten chinesischen Anwendung TikTok, um nun weltweit unter dem Markennamen aufzutreten. Die App an sich gibt es bereits länger, nämlich seit 2014. Jedoch ist das Wachstum und die Präsenz der Anwendung seit dem Zusammenschluss zu TikTok in diesem Jahr so extrem gestiegen, dass sie sich eine Erwähnung allemal verdient hat.

Als Karaoke-App gestartet, ist TikTok zu einer bedeutsamen Video-Plattform herangewachsen. Mit dem Fokus auf ultrakurze, sekundenlange Clips erinnert das Prinzip an die mittlerweile eingestampfte Plattform Vine. Während es zu Beginn vor allem darum ging, zu in der App abrufbarer Musik zu singen bzw. tanzen, bringt TikTok heute von Stickern bis Face-Filtern für Hund und Katz alles mit, was für ein kurzes unterhaltsames Video notwendig ist.

Sämtliche erstellte Clips können dann direkt in der App geteilt werden, die wie ein soziales Netzwerk für diese Videos funktioniert. Die starke Verbreitung der App fällt unter anderem auch bei Reddit auf, wo immer mehr beliebte Videos mit dem Wasserzeichen von TikTok geteilt werden.

TikTok ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.