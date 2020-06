Ding, Klick und Pop: Facebook-App macht Geräusche

Das "Bing" des Facebook Messenger dürfte wohl jedem Smartphone-Nutzer bekannt sein, doch nun wurde auch die Facebook-App mit etwas umfangreicheren Soundeffekten im Comic-Stil versehen. So gibt es nun " Klick"-Geräusche beim Wechseln zwischen Abschnitten in der App, "Ding" beim Posten eines Beitrages, "Zing" beim Teilen sowie ein "Pop" beim Liken. Facebook bestätigte gegenüber Techcrunch, dass in den kommenden Versionen der "Soundtrack" der App ausgebaut werden soll: "Wir sind dabei, eine Vielzahl von Funktionen der Facebook-App mit Tönen zu versehen, um für ein angenehmeres Erlebnis zu sorgen."